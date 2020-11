Monheimer Musikschule : Musikschule öffnet am Montag wieder ihre Türen

Musikschule öffnet am Montag wieder ihre Türen

Das Blechbläserquintett der Musikschule mit Ayyoub Marbia (v.l.), Noel Serve, Niklas Scharenberg, Virginia Wilk und Maike Bachhausen darf in der kommenden Woche wieder proben – dann natürlich mit zwei Meter Abstand. Foto: Stadt Monheim

Monheim Nach einer Anpassung der Corona-Schutzverordnung des Landes ist der Unterricht in Musikschulen wieder erlaubt. Die Monheimer Schule öffnet am Montag, 9. November.

(og) „Dass die Verordnung angepasst wurde, freut uns und zeigt, welche Bedeutung der Musikausbildung inzwischen eingeräumt wird“, sagt Musikschulleiter Jörg Sommerfeld. Allerdings müsse vieles wieder rückorganisiert werden, was in den vergangenen Tagen für die Schließung geregelt wurde. Dazu benötige man etwas Zeit, der Unterricht startet darum erst ab Montag. Das gilt auch für „MoMo“-Angebote in Grundschulen, Bläserklassen der Peter-Ustinov-Gesamtschule und für die Orchesterklasse des Otto-Hahn-Gymnasiums. Der Unterricht wird unter Beachtung der geltenden Hygienemaßnahmen durchgeführt. Konzerte sind weiterhin nicht erlaubt.