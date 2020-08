Musikschule Monheim : Musikschule ist wieder geöffnet

Monheim Mit dem Beginn der Schule öffnet auch die Musikschule wieder ihre Türen. Seit Ostern war die Musikschule geschlossen. Instrumental- und Gesangsschüler haben stattdessen Videounterricht erhalten.

(og) „Das hat prima funktioniert, aber ein Präsenzunterricht ist sicher die bessere Alternative“, sagt Musikschulleiter Jörg Sommerfeld. Jetzt freue er sich, den Schülern wieder persönlich begegnen zu können. Die Zahl der Anmeldungen sei fast so hoch wie in den Vorjahren, was unter anderem wohl an den produzierten Videos zu den verschiedenen Fächern liegt. Erstklässler können üblicherweise Instrumente ausprobieren und sich entscheiden, welches sie ab dem zweiten Schuljahr lernen möchten. Wegen Corona hatten Lehrkräfte ihre Instrumente in Videos vorgestellt.