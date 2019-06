Für die ganze Familie : Musikschule hat neues Angebot

Monheim Während der Musikalischen Früherziehung der Kinder können ihre Eltern parallel ebenfalls Unterricht nehmen. Ab September ist das möglich.

Der ganz junge Nachwuchs von ein bis drei Jahren erhält in der städtischen Monheimer Musikschule mit dem Musikgarten ein Eltern-Kind-Angebot. Danach schließt sich die Musikalische Früherziehung an, die die Kinder allein besuchen. Für Eltern, die trotzdem weiter musikalisch sein wollen, gibt es nun ein Zusatzangebot. Dabei lernen Kinder und Erwachsene parallel zur selben Zeit. Anmeldungen werden noch bis zum kommenden Freitag, 21. Juni, angenommen.

Die Idee hinter dem neuen Angebot ist simpel: Warum auf das Kind warten, das eine Stunde in der Musikalischen Früherziehung ist? Stattdessen können die Erwachsenen doch ebenfalls musikalisch werden. Wie in der Musikalischen Früherziehung werden laut Stadt folgende Inhalte vermittelt: Elementares Instrumentalspiel, Singen und Sprechen, Musik und Bewegung, Rhythmus, Musikhören und Notenschrift sowie Instrumenteninformation. Der Kursus wird voraussichtlich mit Beginn des neuen Schuljahres mittwochs um 15 Uhr in der Musikschule am Berliner Ring 9 stattfinden. Die Kosten pro Erwachsenem betragen monatlich 14,40 Euro. Anmeldung unter musikschule.monheim.de/.