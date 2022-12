Ermäßigungen in Monheim Musikschule bleibt trotz Krise bezahlbar

Per Antrag kann so kurzfristig das Entgelt um 50 oder sogar 80 Prozent ermäßigt werden. „Damit wollen wir verhindern werden, dass Familien ihre Kinder wegen der gerade massiv steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten vom Musikschulunterricht abmelden“, erläutert Musikschulleiter Jörg Sommerfeld. In der Hauptstadt für Kinder soll nicht an falscher Stelle gespart werden müssen.