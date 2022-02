Musikausbildung in Monheim : Musikklassen an Gymnasium und Gesamtschulen

Monheim Kinder, die im Sommer an die weiterführenden Schulen wechseln, können an verschiedenen Kooperationen mit der Monheimer Musikschule teilnehmen.

Die Bläserklasse an der Peter-Ustinov-Gesamtschule, die Orchesterklasse am Otto-Hahn-Gymnasium und die Musicalklasse an der Gesamtschule am Berliner Ring suchen neue Mitglieder. An allen weiterführenden Schulen können sich die zukünftigen Fünftklässler mit der Anmeldung in diesen Wochen für ein Musikschulangebot entscheiden. „Die Angebote sind auch für Kinder geeignet, die noch keinerlei musikalische Vorkenntnisse haben“, sagt Jörg Sommerfeld, Leiter der Musikschule. Die Kinder lernten in der fünften und sechsten Klasse alle gemeinsam und in Kleingruppen. Ein Team aus Lehrern der Musikschule und der jeweiligen Schule leiteten sie an. In der Bläserklasse an der Peter-Ustinov-Gesamtschule lernten alle Kinder einer Klasse gemeinsam ein Blasinstrument oder Orchesterschlagwerk. Nach einer Einführung wählten sie ihr Wunschinstrument aus dem Klassensatz aus – Trompete, Horn, Posaune, Euphonium, Tuba, Querflöte, Klarinette, Saxophon oder Schlagwerk. Die Orchesterklasse am Otto-Hahn-Gymnasium organisiert die Musikschule seit zwei Jahren. Auch in der Orchesterklasse entscheiden sich die Kinder für ein Instrument, das sie zwei Jahre lang erlernen. Zur Auswahl stehen dabei die Streichinstrumente Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass und das klassische Schlagwerk wie Pauken, Marimbaphon, Xylophon, Vibraphon, Oboe, Fagott sowie kleine und große Trommel. In der Musicalklasse der Gesamtschule am Berliner Ring steht das Zusammenspiel von Gesang, Schauspiel, Tanz und Instrumenten im Vordergrund. Die Teilnahme an allen drei Klassen kostet monatlich jeweils 26 Euro, inklusive Instrumentenleihe. Infos: in den Schulen und bei Ansprechpersonen der Musikschule: Bläserklasse PUG: Thomas Sieger, Telefon: 02173 951-4120, E-Mail: TSieger@monheim.de Orchesterklasse OHG: Edith Langgartner, Telefon 0151 110-7119, E-Mail: Elanggartner@monheim.de, Musicalklasse Gesamtschule Berliner Ring: Georg Thomanek, Telefon 02173 951-4120, E-Mail: GThomanek@monheim.de.