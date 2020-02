Lokale Kultur : „Beethoven reichte sein inneres Ohr“

Der Monheimer Pianist und Musiklehrer Oliver Drechsel an dem 200 Jahre alten Hammerflügel, der am Sonntag in der Marienkapelle erklingen wird. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim In Monheim nimmt das Jubiläumsjahr zum 250. des Komponisten Fahrt auf – mit zwei Konzerten allein im März.

Beethoven feiert seinen 250. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat der Monheimer Pianist und Musiklehrer Oliver Drechsel verschiedene Konzerte in Monheim geplant.

Was ist das Besondere an Beethovens Musik?

Info Drei Konzerte bis Anfang April Sonntag, 1. März 125. Klangwellenkonzert um 16 Uhr in der Monheimer Marienkapelle, An d’r Kapell: Doppeltes Geburtstagskonzert: „Beethoven und Rinck zum 250.“ Es spielt das Klaviertrio Köln-Weimar mit Gernot Süßmuth (Konzertmeister der Weimarer Staatskapelle), Dagmar Spengler (Solocellistin der Staatskapelle) und Oliver Drechsel (Hammerflügel). Aufgeführt werden Trios für Violine, Violoncello und Klavier von Beethoven und Johann Christian Heinrich Rinck, Enkelschüler von Johann Sebastian Bach. Rinck wirkte am Darmstädter Hof als Organist und Kammermusiker und wurde zu Lebzeiten „rheinischer Bach“ genannt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Samstag, 14. März Lions-Benefizkonzert „Inspiration Beethoven“ um 19 Uhr in der Aula am Berliner Ring 8. Karten kosten 25 Euro, ermäßigt 15 Euro. Vorverkauf bei den Kulturwerken im Monheimer Tor, Rathausplatz/Busbahnhof, www.monheimer-kulturwerke.de Sonntag, 5. April 16 Uhr: 126. Klangwellenkonzert, „Bagatellen“ mit Georgy Voylochnikov (Klavier)

Drechsel Beethovens Musik fasziniert mich aufgrund ihrer Energie, ihrer teils schon romantischen Expressivität und vor allem ihrer künstlerischen Vielfalt vor dem Hintergrund der kompositorischen „Konventionen“ seiner Zeit, die er in vielen Bereichen wie Melodik, Harmonik und Form sehr bewusst erweitert und auch teilweise „gesprengt“ hat. Wichtigstes Merkmal ist die sogenannte motivische Arbeit. Das heißt, er lässt aus einer einzigen kleinen musikalischen Idee aus wenigen Tönen anschließend einen ganzen Kosmos an Ideen, Verwandlungen und Überraschungen erwachsen.

Wie betrachten Sie Beethoven als Mensch, der als Komponist mit seiner Taubheit zu kämpfen hatte?

Drechsel Das Besondere an Beethoven ist seine Stärke, seine Energie, sich durch negative Erlebnisse nicht beirren oder „unterkriegen“ zu lassen. Was den Aspekt seiner zunehmenden Taubheit anbelangt, so konnte er sich als hervorragend ausgebildeter Musiker hier glücklicherweise auf sein „inneres Ohr“ verlassen. Dies dürfte in einfacher Form jeder kennen. Man stelle sich eine einfache Melodie nur vor, ohne sie dabei zu hören oder selbst zu singen, zum Beispiele „Alle meine Entchen“ oder „Bruder Jakob“. Beethoven war – wie eigentlich alle Komponisten – fähig, dies mit vielen Stimmen gleichzeitig und mit sämtlichen instrumentalen Klangfarben zu tun sowie natürlich mit eigenen musikalischen Einfällen und nicht bereits bestehender Musik, die er vorher irgendwann gehört hatte.

Es gibt in Monheim und darüber hinaus viele Beethovenkonzerte. Welche Konzerte haben Sie vorbereitet?

Drechsel Es gibt in Beethovens Jubiläumsjahr sowieso schon viele bekannte Werke wie etwa „Für Elise“ oder den Finalsatz seiner 9. Sinfonie mit der „Ode an die Freude“ zu hören. Aber mir ist es wichtig, in diesem einen Schwerpunkt auf die eher selten zu hörenden Beethovenschen Werke zu setzen. Davon kann man sich zum Beispiel in der an jeden ersten Sonntag eines Monats um 16 Uhr stattfindenden Konzertreihe „Klangwellen 714“ des Vereins „Marienkapelle am Rhein“ in der hervorragenden Akustik der Monheimer Marienkapelle ein Bild machen. Hierbei spielen unter meiner künstlerischen Leitung in diesem Jahr viele auch international tätige Künstler in den unterschiedlichsten instrumentalen Besetzungen zum Beispiel mit Mandoline oder mit Horn mindestens ein Beethoven-Werk.

Welches seltene Werk werden Sie selbst spielen?

Drechsel Beim nächsten Klangwellen-Konzert am Sonntag, 1. März, werde ich als Besonderheit auf einem originalen Hammerflügel von 1820 – also genau aus der Beethoven-Zeit – spielen. Dieser Flügel ist eine Leihgabe des Pianomuseums Haus Eller in Bergheim. Mit meinem Klaviertrio Köln-Weimar feiern wir an diesem Tag besonders den 250. Geburtstag des Komponisten Johann Christian Heinrich Rinck, spielen aber auch ein Beethoven-Trio.

Am Samstag, 14. März, folgt ein Konzert in der Aula am Berliner Ring. Was erwartet uns da?

Drechsel Das ist ein Benefizkonzert des Lions-Fördervereins Monheim am Rhein – Alte Freiheit unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Daniel Zimmermann zugunsten des Grundschul-Programms „Klasse 2000“ zur Gesundheits- und Persönlichkeitsförderung. Wir als Lions haben es bislang an der Armin-Maiwald-Schule und Lottenschule einführen können. Dafür konnte ich die Bonner Pianistin Susanne Kessel gewinnen – mit ihrem sensationellen internationalen Kompositionsprojekt „250 piano pieces for Beethoven“, zu dem ich auch eine Komposition beitragen durfte. Mit dabei ist außerdem der El-Shalom-Chor meines Duopartners Christoph Lahme (Harmonium) aus Essen, mit dem wir Beethovens selten zu hörende große Chorfantasie op. 80 in einer Fassung mit Harmonium statt Orchester aufführen werden.

Wie bringen Sie als Musiklehrer des Otto-Hahn-Gymnasiums Ihren Schülern Beethoven näher?