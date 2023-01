Konzert für Trompete und Streicher Münchener Kammerorchester in der Aula

Mit dem Divertimento für Streicher des finnischen Komponisten Einojuhani Rautavaara eröffne das Münchener Kammerorchester unter der Leitung von Emilia Hoving den Abend und lasse das Publikum in nordischen Streicherklängen schwelgen, teilen die Monheimer Kulturwerke als Veranstalter mit. Die Trompete beginne das folgende Stück von Robert Planel quasi mit einem Fanfarenruf, in den die Streicher einstimmten und mit Solist Jeroen Berwaerts in den Dialog träten. Der Charme dieser Komposition aus dem Jahr 1966 beruhe einerseits auf jazzigen Anklängen, vor allem aber auf der französischen Musik der 1930er-Jahre und verlange entsprechend eine ausgezeichnete Blaskunst, wie auch das darauffolgende Stück, Alessandro Marcellos Trompetenkonzert in c-Moll, heißt es in der Ankündigung. Das Werk, ursprünglich ein Oboenkonzert – im Übrigen das erste seiner Art – habe noch bis ins 19. Jahrhundert als Werk Antonio Vivaldis gegolten, so die Kulturwerke. Der Abend ende mit einem Einblick in die Komponierstube des jungen Franz Schubert, der bereits im Alter von 18 Jahren eine Nr. 5 vor seine Symphonie in B-Dur D485 schreiben konnte, heißt es abschließend.