Monheim : Mülltonne in Baumberg brennt vor Mehrfamilienhaus

(gut) Direkt an einem Mehrfamilienhaus in Baumberg ist am Mittwochmorgen eine Mülltonne abgebrannt. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben gegen 6.10 Uhr zu dem Brandort an der Schlegelstraße gerufen. Den Einsatzlräften gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude zu verhindern. Aufgrund eines gekippten Fensters war das Haus jedoch verraucht und musste mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren hauptamtliche Kräfte und beide Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Monheim sowie ein Rettungswagen und das Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr Langenfeld. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.