Polizei sucht Zeugen Müllcontainer in Monheim angezündet

Monheim · Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Montagmorgen, 20. März, einen Müllcontainer an der Dahlemer Straße in Monheim angezündet.

20.03.2023, 11:18 Uhr

Die Polizei musste in Monheim löschen. Foto: dpa/Carsten Rehder