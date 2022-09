Monheim 2. Runde der Movimento-Tour : Movimento - mit dem Rad immer der Musik nach

Haus Bürgel ist eine Station der musikalischen Radtour beim Tag des offenen Denkmals am Wochenende. Foto: Biologische Station haus bürgel/Werner Stapelfeldt

Monheim Movimento erradelt in diesem Jahr wieder die schönsten Orte zwischen Köln und Düsseldorf und besucht Schloss Benrath, das ehemalige Römerkastell Haus Bürgel, das Gelände der künftigen Kulturraffinerie K714 und den Aalschokker in Monheim, die Fähre Urdenbach-Zons, die Zollfeste Zons, den jüdischen Friedhof in der Zonser Heide, den Straberger See, den Tierpark Tannenbusch und die Christuskirche auf der anderen Rheinseite in Dormagen.

(elm) Movimento - Die musikalische Radtour am Rhein verspricht am Sonntag, 11. September, zum zweiten Mal spätsommerliche Radelseligkeit längs des Rheins, immer der Musik entlang. In diesem Jahr besucht die Tour am Tag des offenen Denkmals zehn Konzertorte auf rund 25 Streckenkilometern zwischen Düsseldorf-Benrath, Monheim und Dormagen. Auf dem Weg werden Schlösser, Kirchen, eine Rheinfähre, Tierparks, Seen und Auen zur Bühne für Kurzkonzerte, Kleinkunst und Besichtigungen. Das Programm, das persönliche Tempo oder auch Abkürzungen sind dabei den eigenen Vorlieben überlassen.

Info Konzerte finden mehrfach statt Die Veranstaltung am 11. September startet gestaffelt ab 9 Uhr und endet gegen 19 Uhr. Die Kurzkonzerte an den einzelnen Stationen finden mehrfach zu bestimmten Zeiten statt. Tickets und das ausführliche Programm unter www.movimento-fahrradkonzert.de. Tickets kosten 35 Euro (ermäßigt 25 Euro) Kinder bis 12 Jahre zahlen 15 Euro. Es wird auch ein Langschläferticket ab Zons für 25 Euro (ermäßigt 15 Euro) Kinder bis 12 Jahre zahlen 10 Euro angeboten. Die Tickets gelten gleichzeitig als Fahrausweis im VRR- und VRS-Gebiet. Die Fahrradmitnahme ist nicht im Preis eingeschlossen.

Das Programm verspricht auch in diesem Jahr Höhepunkte von meditativen bis zu groovenden Sounds – allesamt auf höchstem Niveau. Die Tour startet vor Schloss Benrath. Nach einem majestätischen Auftakt im Corps de Logis mit Mitgliedern der Neue Düsseldorfer Hofmusik geht es weiter zum ehemaligen Römerkastell Haus Bürgel in Monheim. Dort erweckt Musikarchäologe Hagen Pätzold Nachbauten antiker Instrumente – wie das Cornu von Pompeji, die Tuba von Orleans, sowie eine Syrinx und die Kithara des Apollon – zum Leben. Auf dem Areal der künftigen Kulturraffinerie K714 warten zwischen Bauzäunen und Baggern die 64 Urban Horns von Christof Schläger und Marjon Smit. Beim Aalschokker ertönt die Klanginstallation „Les Structures Musicales“ des französischen Aktionskünstlers Etienne Favre.

Das Bläserensemble der Musikschule Dormagen schickt den Radlern an der Fähre Urdenbach-Zons fetzige Bläserklänge über den Rhein hinterher, wenn sie nach Zons übersetzen. Die mittelalterlichen Zollfeste wird zur Hochburg der Alten Musik, wenn Elisabeth und Johanna Seitz Psalter und Harfe anstimmen und das Bux Ensemble historische Blockflöten virtuos zum Klingen bringt. Kulinarische Köstlichkeiten stillen hier den Mittagshunger.

Der versteckt mitten in der Zonser Heide gelegene Jüdische Friedhof wird von Klarinettisten Bernd Spehl in Klezmer-Sound getaucht. Am Strand des Straberger Sees macht das Trio Recyklang Schrott zu Musik, während die Zuhörer im Liegestuhl chillen. Auf dem Weg zum Abschlusskonzert in der Dormagener Christuskirche unternimmt die Tour noch einen Abstecher zum Tierpark Tannenbusch. Die Radtour beschließt das Leipziger Calmus Ensemble mit „Folksongs“ in A-Cappella-Klängen von Friedrich Silcher bis Freddy Mercury. Über den nahegelegenen Bahnhof Dormagen gelangen die Teilnehmer wieder per Bahn zurück zum Ausgangsort.

Michael Rathmann, Geschäftsführer des Festivals Alte Musik Knechtsteden und Initiator von Movimento: „Ich freue mich sehr, dass dieses Projekt bei Partnern und Teilnehmern sofort gezündet hat und wir es nun zusammen fortsetzen können.“ Mit dem nachhaltigen Angebot soll mit viel Spaß und Entdeckungslust die Kulturprofile dieser vielfältigen Region erfahrbar werden.“

Das gesamte Veranstaltungsprogramm gibt es zum Nachlesen und auch weitere Informationen unter www.movimento-fahrradkonzert.de.

(elm)