An der Kapellenstraße in Monheim : Motorrollerfahrer verletzt sich bei Sturz

An der Kapellenstraße in Monheim

MONHEIM Ein 45-jähriger Motorrollerfahrer ist am Samstag bei einem Unfall an der Kapellenstraße schwer verletzt worden.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, war der Leverkusener gegen 15.25 Uhr auf seiner Vespa gemeinsam mit einer Gruppe Mofafahrer auf der Kapellenstraße in Richtung Kapellenweg unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr machte er seine hinter ihm fahrenden Begleiter per Handzeichen darauf aufmerksam, dass alle nach rechts abbiegen sollten. Dabei verlor er bei einer Bodenwelle die Kontrolle über seine Vespa und stürzte auf seinen Arm. Ein Rettungswagen brachte den 45-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.