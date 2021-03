Motorradunfall Monheim : Motorradfahrer verletzt sich schwer

Monheim Schwer verletzt worden ist am Mittwochnachmittag ein 49-jähriger Motorradfahrer in Monheim.

(og) Wie die Polizei mitteilt, ist der Hildener gegen 17.20 Uhr mit seiner Yamaha auf der Berghausener Straße in Richtung Langenfeld unterwegs. Nach aktuellen Ermittlungen rutscht er wegen kleinerer Steine auf Höhe eines dortigen Fast-Food-Restaurants weg und verliert so die Kontrolle über seine Maschine. Er prallt gegen einen Ampelmast. Bei dem Sturz wird der Hildener schwer verletzt. Rettungskräfte bringen den Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wird.