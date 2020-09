60-jähriger Monheimer : Motorradfahrer hat 1,3 Promille Alkohol im Blut

Monheim Nach Zeugenhinweisen hat die Polizei am Dienstag in Baumberg einen betrunkenen Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 60-jährige Monheimer hatte rund 1,3 Promille Alkohol im Blut.

Gegen 17.30 Uhr war er laut Polizei über den Bürgersteig der Geschwister-Scholl-Straße gefahren, um in einem Kiosk einzukaufen. Dabei fiel er nach Angaben von Zeugen zur Seite auf den Boden. Zudem habe er deutliche Ausfallerscheinungen gehabt. Die Zeugen alarmierten die Polizei und gaben das Kennzeichen durch. Polizisten trafen den 60-Jährigen wenig später an seiner Wohnanschrift an. Der Mann habe behauptet, erst nach Rückkehr in seine Wohnung Alkohol getrunken zu haben. Zur Beweissicherung wurden ihm zwei Blutproben entnommen, ein Strafverfahren läuft.