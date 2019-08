mOTORRAD-uNFALL : Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Monheim Ein 26-jähriger Motorradfahrer hat sich am Dienstagabend bei einem Unfall an der Kapellenstraße in Monheim schwere Verletzungen zugezogen.

Nach Polizeiangaben halfen ihm Zeugen bis zum Eintreffen des Rettungswagens.

Gegen 20.10 Uhr war der Langenfelder mit seiner Honda auf der Kappellenstraße in Richtung Bleer Straße unterwegs gewesen. Nach eigenen Angaben sah er zwei Kinder am Straßenrand, die die Fahrbahn überqueren wollten. Deshalb habe er abrupt abbremsen müssen. Dabei verlor er laut Polizeibericht die Kontrolle über sein Motorrad. Es geriet ins Schlingern, der 26-Jährige stürzte von seinem Motorrad, welches noch mehrere Meter weiter über die Straße rutschte.

(mei)