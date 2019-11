Diebstahl : Motorrad nachts aus Tiefgarage gestohlen

Diese rote BMW S 1000 R wurde aus einer Tiefgarage in Monheim gestohlen. Foto: Müller

Monheim In der Nacht zu Montag ist ein Motorrad aus einer Tiefgarage an der Oranienburger Straße gestohlen worden.

Nach Polizeiangaben stand die rote BMW S 1000 R am Sonntag gegen 20.30 Uhr noch in der Tiefgarage. Am Montag gegen 5.30 Uhr bemerkte der Eigentümer den Diebstahl des vier Jahre Motorrads, das einen Zeitwert von etwa 10.000 Euro haben soll.