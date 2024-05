Brauchtum in Monheim Monnemer Maatplatzjecke feiern 50-jähriges Bestehen

Und das hatte ein ganz besonderes Vorspiel, denn für den damaligen Umzug hatten Fußballer des 1. FC Monheim nach einer Anfrage der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft sich dazu bereit erklärt, einen Karnevalswagen zu bauen, der dann erst am Karnevalssonntag die letzten Farbanstriche erhielt. Elf von Kickern waren so begeistert vom Wagenbau, dass sie sich dazu entschlossen, einen Karnevalsverein zu gründen, um auch künftig am närrischen Geschehen in Monheim teilzunehmen.