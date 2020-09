Kommunalwahl Tag 2 : Monheims Wähler wollen ein „weiter so“

Daniel Zimmermann (Mitte) stößt mit Lucas Risse, Lisa Pientak (l.) und Melissa Dilara Ergen (r.) auf den Sieg ihrer Partei an. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Peto hat in Monheim alle 20 Wahlbezirke geholt und hat so weiter die absolute Mehrheit mit 23 von 40 Sitzen im Rat. Daniel Zimmermann bleibt – zum dritten Mal in folge – Bürgermeister.

Lars van der Bijl, Bürgermeister-Kandidat der CDU, hat den Kopf wieder oben, wie er selbst sagt. Das Wahlergebnis hat ihn sehr enttäuscht. „Ich hatte schon mit etwa 30 Prozent für mich gerechnet“, sagt er. Es sind dann 19,35 Prozent geworden. Besonders erschüttert hat ihn, dass sogar der Wahlkreis 6080 an die Peto gegangen ist, der Wahlkreis in Baumberg, zu dem das Einkaufszentrums an der Sandstraße gehört, für dessen Sicherung sich van der Bijl besonders eingesetzt hat. Dort liegt Bürgermeister Daniel Zimmermann mit 61,39 Prozent vorne. Auf van der Bijl entfallen 26,98 Prozent. Auch ist der Baumberger Wahlbezirk 6080 mit 49,08 Prozent an die Peto gegangen. Die CDU erzielte dort 26,69 Prozent. Durchweg hat die CDU mit unter 30 Prozent in allen Wahlbezirken ein fast gleiches Ergebnis. „Jetzt nehmen wir die Herausforderung auch an“, sagt van der Bijl, der ebenfalls bedauert, dass die Oppositionsparteien es gemeinsam nicht geschafft haben, die Mehrheit der Peto zu brechen.

Für Daniel Zimmermann, der nun zum dritten Mal Bürgermeister in Monheim ist, ist das ein klarer Auftrag, die begonnene Linie fortzusetzen und all die Projekte zu Ende zu bringen, die er und seine Partei angestoßen haben. Allerdings muss er dabei auf Kämmerin Sabine Noll verzichten, die in Sprockhövel gerade zur Bürgermeisterin (für CDU und Grüne) gewählt worden ist.

Info Erste Ratssitzung am 4. November Ende Oktober Die Größe und Besetzung der Ausschüsse wird bei einem interfraktionellen Gespräch am 26. Oktober im Rathaus besprochen Konstituierende Sitzung Diese ist für den 4. November vorgesehen Wahlprüfung Der Ausschuss tagt am 17. November Integrationsrat Der tritt nach der Kommunalwahl am 19. November erstmals zusammen Ausschüsse am 24. November tagt der Generationenauschuss

In Monheim können sich die anderen Parteien nun auf fünf Jahre auf der Oppositionsbank einstellen, was in der Stadt am Rhein nicht so einfach ist. Denn klare politische Fronten, wie sie etwa zwischen CDU und SPD in anderen Städten gezogen werden, gibt es in Monheim so nicht. Die Peto besetzt viele Themen, die auch Bereiche von SPD, CDU, Grünen oder FDP tangieren. Jetzt müssen sich deren Vertreter inhaltlich etwas einfallen lassen, wollen sie nicht als farblose, meckernde oder resignierte Opposition durch die kommenden fünf Jahre gehen.

„Wir haben ja bereits gemeinsame Anträge gestellt“, sagt Manfred Poell, Bündnis 90/Die Grünen, dessen Partei zwei zusätzliche Sitze im Stadtrat gewonnen hat. Er will auf jeden Fall die Themen Umwelt und Klima im Auge behalten und setzt dabei nicht auf Prestigeprojekte wie das Fahrradverleihsystem. „Gute Radwege sind mir lieber. Wir nehmen den Klimaschutz sehr ernst“, bekräftigt er und könnte sich vorstellen, dass es dafür auch innerhalb der Verwaltung mehr Personal gibt. „Das könnte man an anderer Stelle sparen.“

Auch die Finanzen will er beobachten. Denn in den nächsten Jahren werde sich zeigen, ob die Stadt ihren Haushalt ausgleichen kann, angesichts sinkender Gewerbesteuereinnahmen und hoher Verschuldung der Stadttöchter.

Das wird auch Alexander Schumacher (SPD) im Blick haben. „Wir wollen in dem Punkt mehr Transparenz einfordern, um besser aufklären zu können“, sagt er. Prinzipiell ist er der Meinung, dass die Strategie der Oppositionsparteien, eigene Bürgermeisterkandidaten zu stellen, aufgegangen ist und die Peto Stimmen gekostet hat. „Zwar haben wir die Mehrheit nicht brechen können. Aber die Richtung stimmt“, sagt er und setzt auf Zusammenarbeit, auch wenn jede Partei eine eigene Ausrichtung habe. Die SPD wolle weiter auf bezahlbaren Wohnraum drängen und sich mehr um die Belange der älteren Menschen kümmern.