Monheim : SG Monheim ihr feiert 125-Jähriges

Der offizielle Festakt war im März. Peter Humberg (l.) überreicht das historische Bild an Karl-Heinz Göbel (r.) – mit Jan Heinisch. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Mit einem Familienfest und einem Openair-Konzert geht am Samstag das Jubiläumsjahr zu Ende.

Das Jubiläumsjahr der SG Monheim neigt sich seinem Ende zu: Im März feierte der mit 2700 Mitgliedern größte Sportverein der Stadt den ersten Teil seines Geburtstages mit der Einweihung der neuen Sporthalle am Heinrich-Häck-Stadion und einer Tanz-Gala mit Freunden aus den Monheimer Partnerstädten in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG). Es folgte ein internationales Inline-Skater-Turnier mit Sportlern aus den Partnerstädten Atasehir, Wiener Neustadt, Malbork und Delitzsch. In beiden Fällen präsentierten sich jeweils die Abteilungen der SG als Gastgeber und Organisatoren.