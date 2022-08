Stadt sucht Paten : Monheims Spielplätze

Monheim Rund 70 Spielplätze gibt es in Monheim und Baumberg. Die Anlagen werden nach und nach erneuert. Kinder aus der Nachbarschaft sind dann als Ideengeber gefragt.

In Monheim und Baumberg gibt es rund 70 öffentliche Spielplätze für verschiedene Altersgruppen. Viele sind erst kürzlich neu gestaltet worden wie die beiden am Kapfenberger Weg und an der Bregenzer Straße. Besonders beliebt ist aber der Spielplatz im Rheinbogen mit einem Kletterturm inklusive Rutsche, der dem Schelmenturm nachempfunden ist, und eine riesige Wasserspielfläche bietet. In diesem Hitzesommer eine Wohltat: Henry (7) ist im Ferienprogramm seiner Grundschule hier, hat aber seine Badesachen vergessen. Dabei findet der Junge das Wasser „am Tollsten“ von allen Spielmöglichkeiten. Zum Glück kommt er oft mit seiner Familie hierher. Bis die Schule am Mittwoch wieder beginnt und er in die zweite Klasse kommt, sind zum Glück noch ein paar Tage Zeit für Entspannung und Spaß.