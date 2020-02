Polizei : Wachleiterin wechselt nach Monheim

Monheim/Heiligenhaus Patricia Aillaud kennt die Rheingemeinde aus ihrer Zeit als Dienstgruppenchefin.

Die 45-jährige ist seit Anfang Januar an der Friedrichstraße im Einsatz. 1994 trat sie in den Polizeidienst ein, zunächst bei der Landespolizei. Nach ihrer Ausbildung in Köln wechselte sie in den Kreis Mettmann und kam nach Stationen in Erkrath und Langenfeld 2004 auch für drei Jahre als Dienstgruppenleiterin nach Monheim. Nach ihrer ersten Station am Rhein war Aillaud unter anderem als Dienstgruppenleiterin in Ratingen und Langenfeld und zuletzt als Regionalbeauftragte und Leiterin des Bezirks- und Schwerpunktdienstes für Heiligenhaus tätig. In der gleichen Funktion kommt sie nun zurück nach Monheim. „Das fühlt sich sehr vertraut an, und das ist das Gute daran“, freut sich Aillaud.