Monheim Beteiligungsportale : Mitmach-Portale laufen gut

Monheim Die Stadtverwaltung will die Monheimer Bürger mitnehmen. Vor allem digital. Deshalb gibt es seit 2012 den Mängelmelder und die Möglichkeit, sich im Netz zum Haushalt zu äußern.

„Der Mängelmelder“, so erläutert Annika Patz, „ist der kurze Draht zur Verwaltung.“ Über 1000 Mängel seien dort 2018 von mehr als 700 Bürgern angezeigt worden. „Wir prüfen die Kritik. Und wenn nichts in Arbeit ist, leiten wir das Anliegen an die zuständigen Stellen in der Verwaltung weiter“, beschreibt Patz das Procedere. Nimmt die Verwaltung das Problem in Angriff, wird es als erledigt abgehakt, auch wenn der Auftrag nicht sofort umgesetzt werde. „Da kann es zu zeitlichen Verzögerungen kommen“, erläutert Patz. Ist die Verwaltung im Vorfeld schon aktiv geworden, bekommen die „Melder“ eine Mail von der Abteilung Bürgerschaftsbeteiligung.