Kleingartenverein Monheim : Monheims Kleingärtner feiern wieder

Monheim Der Kleingartenverein Auf der Heide Monheim 1981 – hinter der Monheimer Bürgerwiese – lädt für Samstag, 20. August, ab 14 Uhr zum Sommerfest 40+1 ein.

(og) „Nach der langen Coronazeit sind wir als Verein froh, endlich wieder eine Veranstaltung durchführen zu können. Leider fiel unser Jubiläumsfest im letzten Jahr aufgrund der Pandemie ins Wasser“, bedauert die Vorsitzende des Vereins Marion Langel-Paikert. Sie hofft auf viele Besucher am Party-Wochenende und hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Am Samstag stehen die jungen Gäste im Mittelpunkt. Für sie gibt es eine Ecke zum Schminken, Spiele werden angeboten und auch eine Hüpfburg wird aufgebaut sein. Für die Erwachsenen gibt es Kölsch, Alt und Pils sowie Softdrinks. An allen Tagen ist die Baumberger Hippegarde mit dabei und unterstützt die Organisatoren. Alleinunterhalter Achim Tolksdorf soll für die Musik sorgen. Am Sonntag, 21. August, beginnt das Leben auf dem Vereinsgelände hinter der Bürgerwiese Monheim bereits um 11 Uhr. Dann steht ein zünftiger Frühschoppen auf dem Programm. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie später auch Herzhaftes vom Grill wie Steak, Bratwurst, Krakauer und Pommes Frites.