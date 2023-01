Bei Hagen Monheimerin (22) auf der A1 lebensgefährlich verletzt

Bei einem Überholmanöver auf der A1 bei Hagen-Volmarstein wurde eine 22-jährige Beifahrerin aus Monheim in der Nacht zu Sonntag lebensgefährlich verletzt, wie die Polizeipressestelle Dortmund mitteilte. Die Fahrerin (22) und weitere Insassen wurden schwer verletzt. Laut Polizei habe die Fahrerin auf der linken Spur der Autobahn in Richtung Bremen ein Auto überholen wollen. Dabei habe sie aus bisher unbekanntem Grund die Kontrolle über den Astra verloren. Der Opel sei in die seitlich aufragende Böschung gefahren und habe sich mehrfach überschlagen, so die Polizei. Die Fahrerin, zwei weitere Frauen (20,22) und ein Mann (21) wurden dabei in dem Auto eingeklemmt. Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten sie. Die A1 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. An dem Opel entstand Totalschaden. Im Einsatz wurde auch ein für Verkehrsunfallaufnahmen spezialisiertes Team der Polizei eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an.