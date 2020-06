Informationstafeln : Erstes großes Display steht am Ortseingang

Die erste von zwei großen Infotafeln steht am Ortseingang Monheim an der Opladener Straße. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das erste Display steht an der Opladener Straße. 3,30 mal 2,45 Meter ist es groß und soll Passanten künftig auch Informationen aus Vereinen anzeigen. Ein zweites soll am so genannten Spaghetti-Knoten an der Berghausener Straße/Ecke Baumberger Chaussee aufgestellt werden. 90.000 Euro kosten die Displays pro Stück. Sie sind Teil des städtischen, digitalen Informationssystems.

(og) Auf den großen Steelen sollen die Vereine der Stadt sich präsentieren. Die Verwaltung wird in den nächsten Tagen ein Merkblatt ins Netz stellen, das beschreibt, wie Vereine mit ihren Infos auf die Tafel kommen, kündigt Sprecherin Birte Hauke an. Das Angebot ist kostenfrei. Darüber hinaus soll neben dem Wetterbericht auf den Tafeln Werbung für die Plattform Lokalhelden (Zusammenschluss von Händlern und Dienstleistern) zu lesen sein.