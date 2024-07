Sommercamp des TC Blau-Weiß Monheimer Verein hat Gäste aus Atasehir zu Gast

Zum Programm außerhalb des Camps gehörte ein Stadtrundgang durch die Altstadt, vorbei an den Kunstwerken in Monheim. Ein Ausflug zum Wasserski-See in Langenfeld sorgte für viel Spaß und Abkühlung. Ein weiteres Highlight war der Besuch in Köln, wo die Gruppe den Kölner Dom besichtigte und bis ganz nach oben stieg. Der Tag endete in einem traditionellen Brauhaus.