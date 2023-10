Einkaufen, Kino, Hotel Stadt feiert Richtfest fürs Monheimer Tor

Zeit der Kräne in der City: Die Stadt investiert seit einigen Jahren mehrere hundert Millionen Euro in die Monheimer Mitte. Jetzt steht das Richtfest für den zweiten von drei Abschnitten dieses Mega-Projekts an: Am Mittwoch, 18. Oktober, wird das Werden des neuen Monheimer Tors gefeiert. Für 14 bis 17 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, dabei zu sein, teilt die Stadt mit. Es gibt Gratis-Getränke und -Snacks sowie die Gelegenheit, die Baustelle zu besichtigen.