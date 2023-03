Mit Video Monheimer Tor schließt im April für ein Jahr

Noch zieht es viele Kunden ins Einkaufszentrum Monheimer Tor direkt neben dem Busbahnhof. Erste Läden in der Passage haben wegen der Arbeiten für den Komplett-Umbau zwar längst geschlossen, doch sowohl Edeka, als auch Woolworth, Deichmann oder der Bäcker Büsch bleiben noch einige Zeit geöffnet. „Der letzte Tag für die Läden ist am Ostersamstag, 8. April“, berichtet die Geschäftsführerin Monheimer Einkaufszentren, Isabel Port. „Danach schließt das Monheimer Tor.“ Bis dahin zögen die Ladenlokale nach und nach an andere Interims-Standorte, oder machten während des Umbaus ganz dicht. Einige Gebäudeteile werden entkernt oder sind schon abgerissen, wie die Einheiten von Takko und Ernstings Family. Dort wird demnächst das Modekaufhaus Sinn seinen Platz haben.