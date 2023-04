Baustelle Monheimer Tor Monheimer Tor schließt ab jetzt komplett

(og) Seit Eröffnung des Rathauscenters im September wird auch das Monheimer Tor umgebaut. Jetzt geht es in die letzte Runde. Deshalb ist für das Edeka-Frischecenter Gusek, Woolworth und An‘s Nails an diesem Samstag, 8. April, der letzte Verkaufstag. Deichmann ist bereits ausgezogen und die Drogeriekette dm hat am Montag ihr Verkaufszelt am Busbahnhof eröffnet. Thomas Gusek und das Edeka-Team werden in der Schließungszeit den Markt erweitern. Trotz Schließung des Monheimer Tors bleibt eine gute Nahversorgung erhalten, verweist Stadtsprecher Thomas Spekowius auf die Alternativen. Neben dem Aldi im Rathauscenter können frische Lebensmittel im Monmarkt an der Lommer-jonn-Chaussee sowie im Kaufland an der Friedrichstraße und jeden Mittwoch und Samstag auf dem Wochenmarkt eingekauft werden. Im Frühjahr 2024 soll das Monheimer Tor eröffnen.