Skatepark Monheim Monheims Skaterszene ist begeistert

Der erste Teilbereich, so sehen es die Planer des Büros LNDSKT vor, ist für Nutzer zu jeder Tageszeit geöffnet. Sportbegeisterte können an Geräten mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. Daneben soll ein Flow-Bereich entstehen, bei dem Skater in eine „Skatepark Bowl“ reinfahren und über Hindernisse und Geräte springen können. In der aus Beton gestalteten Bowl können vor allem flüssige Bewegungen und Übergänge eingeübt werden. Der Einstieg ist niedrigschwellig und auch für Anfänger geeignet. Die „Schüssel“ ist 1.20 Meter tief. „Uns ist vor allem wichtig, dass der barrierefreie Park von allen genutzt werden kann – unabhängig von Alter und Trainingsstand. Wir wollen Freizeitnutzung und gleichzeitig ein betreutes Angebot mit Workshops schaffen“, so Daniel Schreitmüller, Projekt- und Kreativleiter des Kölner Planungsbüros. Am Ende soll man ein Zusammenspiel aus organischen Elementen und Urbanität erkennen.