Monheim : Monheimer räumen am Samstag am Rheinufer auf

Monheim Die Helfer treffen sich am Samstag um 10 Uhr auf dem Schützenplatz.

(og) Auch in diesem Jahr wollen sich Monheiner an der grenzüberschreitenden Aktion Rhine Clean Up beteiligen. Die Initiatoren rufen dazu auf, das Rheinufer von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung in den Niederlanden aufzuräumen. Am Samstag, 14. September, um 10 Uhr treffen sich die Monheimer Helfer am Schützenplatz. Dort verteilen die Mitglieder der Partei Bündnis 90/Die Grünen Mülltüten, Handschuhe und Getränke. Bis 13 Uhr wird gesammelt. Dann kommen die städtischen Abfallbetriebe und holen den Müll in Containern ab.