Monheim Nachbarschaftshilfe : Monheimer Nachbarn helfen „Hand in Hand“

Hand in Hand: Katrin Vinnicombe (l.) koordiniert die Nachbarschaftshilfen in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim (og) Seit 2016 gibt es das Kooperationsprojekt „Nachbarschaftshilfe – Hand in Hand“. Dort begegnen sich Bürger, die sich mit unterschiedlichen Fähigkeiten gegenseitig helfen möchten. Das Projekt wird vom Mehrgenerationenhaus der Evangelischen Kirchengemeinde geleitet.

Am Donnerstag, 10. September, so teilt Stadtsprecherin Birte hauke mit, steht nun das nächste Treffen an. Weitere Termine sind an den Donnerstagen 8. Oktober, 12. November und 10. Dezember. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Die Treffen finden im Mehrgenerationenhaus der Evangelischen Kirchengemeinde, Friedenauer Straße 17 II statt.