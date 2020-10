Lions-Adventskalender : Monheimer Lions verkaufen ihre Adventskalender

Monheim Die Adventskalender der Monheimer Lions (2000 Stück) liegen zum Kauf bereit. „Wir sind stolz, in diesen schwierigen Zeiten die Kalender anbieten zu können“, sagt Dr. Kathrin Stephan, Präsidentin der Monheimer Lions.

(og) 80 Sponsoren haben trotz der wirtschaftlich herausfordernden Zeiten die Aktion unterstützt, freut sich Peter Becker, Vorsitzender des Fördervereins und Mitglied des Kalenderausschusses. Das Motiv des Kalenders, die winterliche Marienburg, hat Lars Berwanger zur Verfügung gestellt. Hinter den 24 Türchen verstecken sich mehr als 250 Preise in einem Wert von 5500 Euro, darunter Gutscheine für Präsentkörbe, Bücher, Monheimer Kultur, Restaurantbesuche oder etwa ein Räderwechsel. Mit dem Kauf eines Kalenders für 5 Euro können Monheimer Gutes tun und haben zugleich die Chance, etwas zu gewinnen. Seit 2005 seien etwa 100.000 Euro zusammengekommen, berichtet Becker weiter. Den haben die Lions regelmäßig vor Weihnachten an bedürftige Menschen in Monheim gespendet.