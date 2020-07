Balslchule : Monheimer Kids werden zu Ballprofis

Monheim Mit Spaß geht es in der Ballschule Rheinland zur Sache. Eine Woche lang haben Kinder zwischen fünf und zehn Jahren beim 1. FC Monheim gekickt. Die Veranstalter wollen Bewegung fördern.

Diesmal geht es auf dem Sportplatz des 1. FC Monheim nicht um Tore und Punkte für die Tabelle. Für eine Woche gehört der Ort Kindern von fünf bis zehn Jahren. Sie lernen in der Ballschule Rheinland, wie sie mit einem Ball in Bewegung kommen.

Verschiedene Sportarten, darunter Fußball, Basketball, Hockey und Tennis, können die Kids ausprobieren. Nick macht mit. Den Zehnjährigen beeindruckt besonders die Basketballstunde, in der in einem kleinen Wettstreit Körbe geworfen werden. „Alle stehen in einem markierten Kreis. Von da aus muss man gleichzeitig auf die Körbe werfen. Die Langsamsten scheiden aus“, erklärt er. Er sei sogar einmal „König“ geworden und hätte das Spiel gewonnen, berichtet er stolz.

Die Sportarten wurden in drei Gruppen unterrichtet. Die Leiter der Ballschule Rheinland Christian Wunder (35) und Alexander Schürmann (29) sind auf Fußball und Tennis spezialisiert. Zum ersten Mal zeigt Andreas Aust (39) in der Ballschule den Nachwuchs-Sportlern Fertigkeiten in Basketball und Hockey. Er lehrt am Norf-Gymnasium in Neuss-Süd. „Das Sommercamp der Ballschule ist ein voller Erfolg“, freut sich Aust. „Die Organisation war gut. Es gab keine Verletzten und wir konnten den Hunger auf Bewegung der Kinder stillen“.