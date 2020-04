Monheim Start-up : Monheimer hilft Firmen beim Klimaschutz

Monheim Maximilian Winkler hat mit seinem Start-up „Klima.Metrix“ einen Algorithmus entwickelt, der den CO²-Fußabdruck berechnet.

Auch wenn er zuletzt nicht mehr im Mittelpunkt der politischen Debatten stand – der Klimawandel mit all seinen dramatischen Folgen geht natürlich weiter. Nachlassen gilt also nicht – auch nicht für die Unternehmen. Doch Klimabilanzen sind oft mit Kosten und Personal verbunden, wie Maximilian Winkler berichtet: „Entweder man holt sich einen Nachhaltigkeitsberater, der aber gerade für kleinere Firmen teuer ist, oder muss selbst komplizierte Rechnungen anstellen“, erklärt der 25-jährige Monheimer.

Die Technologie nutzt alle Unternehmensdaten, von Standorten bis zu möglichen Tochtergesellschaften. Klima.Metrix greife auf Standards wie das „Greenhouse Gas Protocol“ oder die ISO 14064 zurück, heißt es vom Unternehmen, das seinen Sitz in Berlin und eine Betriebsstätte in Monheim hat. „Der Ausgangspunkt ist immer die Buchhaltung“, sagt Winkler. Binnen weniger Tage, auch in Abhängigkeit von ihrer Größe, haben die Kunden ihr Ergebnis – und können das auch mit den Standards vergleichen. „So zeigt sich, in welchen Bereichen eine Firma im Vergleich zu den Wettbewerbern in einer Branche im Hinblick auf ihren ökologischen Fußabdruck gut oder weniger gut aufgestellt ist“, erklärt Winkler. Die Software könne man selbst bedienen, in unklaren Fällen stehe das Team des Start-Up-Unternehmens beratend zur Verfügung. „Dax-Unternehmen brauchen eine besonders große Aufmerksamkeit“, erzählt Winkler.