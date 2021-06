Monheim Triennale : Musiker geben Vorab-Konzert vor dem Spielmann

Monheim Schon vor dem Start von „The Prequel“ ist am Mittwoch, 30. Juni, die „Monheim Triennale Cover Band“ zu hören. Das teilt Achim Tang mit.

(og) Das Ensemble besteht aus den Monheimer Musikern wie Adrian Breuer und Wolfgang Magorsch (Gitarren), „CJ“ (Gesang), Andre Schorn (Schlagzeug) und Achim Tang (Kontrabass). Gespielt wird um 19 Uhr vor der Gaststätte Spielmann, Turmstraße 21. Anschließend geht es weiter mit einem Konzert im Radio Rakete Studio im Café „Zum Goldenen Hans“ am Ernst Reuter Platz 14. Dort gibt es an allen drei Tagen um 17 Uhr „Monheimer Begegnungen“. Am Donnerstag spielen Yazz Ahmed und Rabih Lahoud, am Freitag Sam Amidon und Koray Berat Sari und am Samstag Ingrid Laubrock und Achim Tang.