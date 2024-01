Landgericht Düsseldorf Zur Berufung nicht erschienen, jetzt wartet das Gefängnis

Andrej W. war vom Amtsgericht Langenfeld mit Urteil vom 22. August 2023 wegen Bedrohung in Tateinheit mit Beleidigung zu sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht hatte bei der Strafe eine Bewährung verneint. W. war aus diesem Grund in die Berufung gegangen.

Hintergrund des Langenfelder Urteils war ein Sachverhalt, der sich am 22. Juni 2022 an der Einmündung Krummstraße/Alte Schulstraße in der Monheimer Altstadt zugetragen hatte. Die Tatsache, dass die zur Last gelegte Tat vier Monate nach dem kriegerischen Überfall Russlands auf die Ukraine stattgefunden hatte, gab dem Sachverhalt eine zusätzliche politische Brisanz, die vermutlich das Gericht veranlasst hatte, ein Exempel zu statuieren und von einer Bewährungsstrafe abzusehen. Am Tattag bemerkte W., wie unbekannte Personen die Dachbox eines PKW beluden. Anhand des Kfz-Kennzeichens hatte W. diese als Ukrainer identifizieren können. Mit Aussprüchen wie „Die Ukraine ist kein Staat“, „Die Ukrainer sind keine Nation“, „Ihr seid keine Menschen“, „Ich breche Euch die Beine“ und „Ich zünde Euer Auto an“ überzog W. die Ukrainer.