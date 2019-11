Monheim Pogromnacht : Monheimer erinnern an die Reichs-Pogromnacht 1938

Am Schelmenturm startet eine Führung zu verschiedenen Stolpersteinen in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim (og) Am Jahrestag der Pogromnacht bietet MonGuide Laura Töpfer für Samstag, 15 Uhr, eine leise Gedenkführung an, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Besucht werden das Denkmal am Kradepohl und Stolpersteine, die für Familien und Zwangsarbeiter in Monheim verlegt wurden.

Die Geschichten der Menschen, die exemplarisch erzählt werden, sollen einen Einblick in Schicksale und Leben während der Zeit des Unrechts vermitteln. Treffpunkt ist am Schelmenturm. Die Teilnahme kostet 8 Euro, Kinder sind frei.