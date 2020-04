Monheim/Köln : Monheimer bauen Kölner Dom in 3D

Der Nordturm des Kölner Doms wurde im letzten Herbst beflogen, ein 3D-Modell gibt Aufschluss über etwaige Schäden. Foto: Northdocks

Monheim/Köln Um schadhafte Stellen auch in unzugänglichen Bereichen des Domes feststellen zu können, befliegt das Monheimer Unternehmen Northdocks den Dom mit Drohnen. Auftraggeberin ist die Dombauhütte.

Der Luftraum über dem Kölner Dom ist eigentlich tabu für Flugkörper jeglicher Art. Zu groß wäre die Gefahr, dass das Fluggerät auf das Jahrhundertbauwerk stürzt und Schäden hinterlässt. Eine Sonderfluggenehmigung genießt indes das Monheimer Unternehmen Northdocks, erteilt durch die Dombauhütte. Dombaumeister Peter Füssenich hat die Monheimer beauftragt, einen digitalen Zwilling der Kathedrale zu erstellen. Denn, um solch komplexe Bauwerke wie den Kölner Dom auf Schäden untersuchen zu können, müssten normalerweise aufwändige Gerüste aufgebaut werden, das ist nicht nur sehr teuer, es dauert auch lange. „Für uns nicht zugänglich sind vor allem die Bereiche der Türme unterhalb der Hängegerüste“, sagt Michael Jürkel, Steintechniker an der Dombauhütte. Den Südturm habe man daher bisher noch gar nicht auf mögliche Schäden, wie lose Teile, die herunterfallen könnten, hin untersucht.

In der vergangenen Woche nutzte die Dombauhütte den Umstand, dass wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus’ kaum noch Touristen oder Schulklasse die Domplatte bevölkern. Ein kleiner Teil des Platzes vor der Westfassade des Domes wurde daher abgesperrt, damit die Mitarbeiter von Northdocks von dort die rund ein Meter große Drohne steuern konnten, ohne dass diese mit Passanten kollidiert. Ähnlich wie die Tauben kann die Drohne Bereiche des Domes anfliegen, die Handwerker vielleicht zuletzt vor 200 Jahren betreten haben. Bei einigen Testflügen im vergangene Herbst konnte sich Drohnenpilot Patrick Reschke mit dem Bauwerk und den spezifischen Scher- und Fallwinden, die an dem Gebäude auftreten, vertraut machen. Das Gerät selbst sei mit so viel Sicherheitstechnik ausgestattet, dass es selbst eine plötzliche Windböe ausgleichen könne. „Der Pilot kann aber jederzeit manuell eingreifen und gegensteuern, so dass die Abstandsregeln von fünf bis sieben Metern eingehalten werden.“

Info Aufgaben der Dombauhütte Um das Kölner Wahrzeichen der Nachwelt zu erhalten, bedarf es ständiger Restaurierungsmaßnahmen. Zu den Aufgaben der rund 100 Mitarbeiter der Dombauhütte gehört auch die wissenschaftliche Erforschung des Bauwerks. Peter Füssenich ist der 19. Dombaumeister.

Reschke rechnet mit insgesamt ca 30 Flugstunden, um zunächst die beiden Türme und die Westfassade in hochauflösenden Bildern zu erfassen. Die eigentliche Arbeit beginnt aber dann im Büro, wenn am PC die ca 30.000 Aufnahmen zu einem 3D-Modell zusammen gefügt werden. Auch Hubschrauberflüge haben inzwischen stattgefunden, um die Umgebung des Doms einzufangen. Er könne sich gut vorstellen, dass das Modell dann auch der Feuerwehr zur Planung von Löschangriffen dienen könnte, so Reschke.

Der Dombauverein, der die Geburt des digitalen Zwillings finanziert, verspricht sich davon insgesamt eine ständige Überwachung der schwer zugänglichen Gebäudeteile. „Schon anhand des Testfluges haben wir uns eine Ecke am Nordturm angeschaut, die wir ohnehin einrüsten wollten“, so Jürkel. „Jetzt können wir besser planen, die Schäden sind auch nicht so schlimm wie angenommen.“