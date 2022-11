Autobahnsperrung bei Monheim : Monheimer Anschlussstelle A 59 wird gesperrt

Monheim Die Anschlussstelle Monheim an der A59 wird in der nächsten Woche gesperrt. Eine Umleitung über die A 542 wird ausgeschildert.

(og) Von Dienstagnacht (15./16. November) bis Donnerstagnacht (17./18.November), jeweils zwischen 20 und 5 Uhr, können Verkehrsteilnehmende auf der Autobahn 59 in Fahrtrichtung Leverkusen nicht an der Anschlussstelle Monheim abfahren. Zudem ist an der Anschlussstelle Monheim keine Auffahrt auf die A59 in Fahrtrichtung Leverkusen möglich. Umleitungen über die A542-Anschlussstelle Langenfeld-Richrath sind mit rotem Punkt ausgeschildert. Die Stadt Monheim arbeitet in diesen Nächten an der Straße unterhalb der Anschlussstelle. Das teilt die Autobahn GmbH mit.