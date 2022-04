Monheimer Altstadt : Monheimer Altstadt ist jetzt Fußgängerzone

Monheim Anliegern und Liefer- und Ladeverkehr steht der Bereich weiterhin montags ganztägig und dienstags bis freitags zwischen 6 und 11 Uhr offen, teilt die Stadt mit.

Während der Sperrzeiten erfolgt die Zugangskontrolle künftig über im Boden versenkbare Poller und eine elektronische Kennzeichenerkennung. Die Besitzer einer Sondernutzungserlaubnis müssen das Kennzeichen ihres Fahrzeugs, mit dem die Fußgängerzone dauerhaft innerhalb der Sperrzeiten befahren werden soll, bei der Verwaltung hinterlegen – danach wird es vor dem Ein- und Ausfahren automatisch erkannt und die Sperrpoller fahren herunter. An der Einfahrt in die Turmstraße und an der Ausfahrt an der Kapellenstraße sind die Poller bereits installiert, an der Franz-Boehm-Straße und der Freiheit werden sie in diesen Tagen eingebaut. Auch die Kamera für die Kennzeichenerkennung wird an der Einfahrt in die Turmstraße noch aufgestellt. Im Anschluss verhindern die Poller dann auch mechanisch die Einfahrt in die Fußgängerzone. Die Regeln gelten aber auch ohne hochgefahrene Sperrpoller schon jetzt.