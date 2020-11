Beratungsstelle : Monheim unterstützt Sag’s jetzt mit 68.000 Euro

Monheim Im Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung wurde der Zuschuss jetzt um 28.000 Euro erhöht und beschlossen. Damit wird vor allem die Beratung vor Ort finanziert.

Der Verein, so erläutert Simone Feldmann, Bereichsleiterin Jugend, Schule und Sport in Monheim, wolle die Kooperation mit Monheim ausweiten. Darüber hinaus sei geplant, die Öffentlichkeitsarbeit zu erweitern, um für das Thema zu sensibilisieren. Auch die Digitalisierung der Beratung wolle der Verein vorantreiben.

Mit dem zusätzlichen Geld aus Monheim will Sag’s zum einen das Angebot in Monheim aufrecht erhalten und zum anderen vor Ort beraten. Aktuell gibt es Projekte an der Peter-Ustinov-Gesamt-Schule, der Hermann-Gmeiner-Grundschule sowie im Förderzentrum-Süd. Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit dem Moki-Café, dem Baumberger Turn- und Sport-Club (BTSC) sowie mit dem Kinderschutzbeauftragten der Stadt Monheim, erläutert die Sag’s-Vorisitzende Cornelia Schuischel in ihrem Antrag an die Stadt.