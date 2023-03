Monheim Für den alten Rathausplatz ist 2024 Schluss

Monheim · Die Stadt lässt sich bezüglich ihres Eigentums an den Häusern nicht in die Karten gucken. Aber den Mietern wurde teilweise schon die Kündigung in Aussicht gestellt. 2024 soll die Häuserzeile für den dritten Bauabschnitt Monheim Mitte abgerissen werden.

29.03.2023, 16:38 Uhr

Die Häuserzeile am Rathausplatz wird für den nächsten Bauabschnitt von Monheim Mitte abgerissen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Als im Oktober 2017 im Gutachterverfahren Gartzenweg/Rathausplatz drei Büros ihre Entwürfe für eine Neubebauung des Areals vorstellten, erklärte Bürgermeister Daniel Zimmermann, man schaffe damit den Rahmen für eine langfristige Entwicklung. Inzwischen hat sich die Stadt bereits die entsprechenden Ratsbeschlüsse für den Erwerb der Immobilien zwischen dem Gebäude mit dem Café Eilers (Rathausplatz 1) und den Gebäuden der Wohnungsgenossenschaft Monheim besorgt, heißt es aus der Politik. Dem Vernehmen nach habe die Stadt die Immobilien auch schon erworben, was Zimmermann auf Anfrage der Rheinischen Post aber nicht bestätigen will. Tatsächlich erklärt einer der Eigentümer, dass in seinem Fall zumindest alles schon besprochen sei, möglicherweise ist noch kein Notarvertrag unterschrieben.