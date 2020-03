Monheim Corona : Monheim legt Rettungspaket auf

In einer Sondersitzung am 8. April sollen die Politiker über ein Hilfspaket bechließen, dass kleinere Betriebe über die Krise retten soll. Foto: RP/Thomas Spekowius

Monheim Zehn Millionen Euro will die Stadt zur Verfügung stellen; Sondersitzung des Rats.

Über die Bundes- und Landeshilfen hinaus will die Stadt Monheim laut Bürgermeister Daniel Zimmermann vor allem Kleinbetriebe in der Corona-Krise unterstützen. Zehn Millionen Euro dafür soll der Rat deshalb in einer Sondersitzung am 8. April außerplanmäßig beschließen. Finanziert werden soll der Betrag aus der Ausgleichsrücklage, die aktuell bei 200 Millionen Euro liegt. Der notwendige Nachtragshaushalt soll in der nächsten, turnusmäßigen Ratssitzung am 13. Mai verabschiedet werden.