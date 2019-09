Monheim : Monheim feiert mit Kirmes und Rudelsingen

Monheim Kirmes, Trödelmarkt und Bühnenprogramm locken von Freitag bis Sonntag viele Besucher ins Berliner Viertel.

Zuckerwatte, Raupe, Autoscooter und natürlich die in Monheim heißgeliebte Schweinchenbahn – Kirmes im ganz klassischen Sinne gibt es nicht mehr in allzu vielen Städten. Beim Septemberfest kommt all das zusammen, kombiniert mit neuen Fahrgeschäften, abwechslungsreicher Gastronomie und kultureller Vielfalt. Auch bei der 40. Auflage des Festwochenendes auf der Brandenburger Allee im Berliner Viertel ist es wieder das Erfolgsrezept, das am Eröffnungsabend viele Menschen anlockt.