Monheim hat viele Facetten : Monguides starten ab Juli mit neuen Touren

Mit viel Begeisterung erzählen die Guides auf individuellen Führungen Wissenswertes über die Stadt. Foto: rp/Tim Koegler

Monheim Besucher können das Berliner Viertel, das Römerkastell und den Rheinbogen erkunden. Es gibt einen Gourmet-Mittwoch und einen Einblick in Monheims Legenden.

„Das Berliner Viertel – Nachbarschaft mit Vielfalt“, „Mit Liebe zu Monheims Legenden“, „Spaziergang durch Auenwald und Römerkastell“ und „Rheinbogen Entdeckertour“ – die Titel der neuen Monguide-Führungen seien vielversprechend, sagt Pia Mahr, Sprecherin der Stadt Monheim. Tatsächlich hätten sich in diesem Jahr zahlreiche neue Guides schulen lassen, und könnten jetzt in der Stadt „tolle Touren für Einheimische und Gäste anbieten“, sagt Saskia Braun, aus der Abteilung Wirtschaftsförderung und Tourismus. Das neue Programm hätten die „alten Hasen“ und neu ausgebildeten Führer zusammen gestaltet, und „ihre Stärken ergänzen sich prima.“

Los geht es am Samstag, 9. Juli, mit der neuen Tour von Luda Liebe „Mit Liebe zu Monheims Legenden“. Die Führung durch Monheims Geschichten, Anekdoten und Legenden kostet für Erwachsene zwölf Euro. Sie starte um 14 Uhr an der Tourist-Information am Landschaftspark Rheinbogen, Am Vogelort. Weitere Termine seien am 20. August und am 29. Oktober. Mit dem Gourmet-Mittwoch am 13. Juli, dem Genuss-Sonntag am 10. Juli, und den Rheinischen Gaumenfreuden, 28. Juli, seien drei Klassiker der Kulinarik-Touren wieder mit dabei.

Am Samstag, 16. Juli, heißt es „Einzug der Moderne – Monheims Entwicklung von 1900 bis in die 1960er Jahre.“ Christiane Büchel berichtet vom damals jungen Bürgermeister Phillip Krischer und seinen Visionen, die um 1900 herum zu einem gewaltigen Innovationsschub führten. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Bushaltestelle „Comfort Hotel / Deusserhaus“. Der Gang durch die Geschichte ende nach 90 Minuten vor weißen Monheimer Hochhaus. Weitere Termine sind am 17. September und am 10. Dezember.

Einen Spaziergang durch den Auenwald und zum Römerkastell unternehme Heribert Schönig am Samstag, 13. August. Wer möchte, entdecke dabei die Vielfalt der Urdenbacher Kämpe: Verwunschene Auenwälder, uralte Mythen, stille Lichtungen und einen geheimnisvollen Pyramidenstein. Die Tour beinhalte eine exklusive Führung durch das ehemalige Römerkastell Haus Bürgel, heißt es. Der Spaziergang dauere in zwei Stunden. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Bushaltestelle „Campingplatz“, Urdenbacher Straße. Kosten: 9 Euro pro Person.

Am 10. September führe Luda Liebe Interessierte auf der Tour „Das Berliner Viertel – Nachbarschaft mit Vielfalt“ gedanklich in die 1960er-Jahre. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Haupteingang der Aula am Berliner Ring 5. Zur neuen „Rheinbogen-Entdeckertour“ lädt Heribert Schönig Erwachsene und Kinder für den 18. September. Entlang des Naturerlebnispfads geht es gemeinsam auf Spuren- und Geschichtensuche. Die Kosten für die Familien-Führung betragen fünf Euro pro Person, Kinder ab zehn Jahren zahlen drei Euro. Um 10 Uhr geht es an der Tourist-Information am Landschaftspark Rheinbogen, Am Vogelort, los.

Wer sich einen Überblick verschaffen wolle, für den sei die öffentliche Stadtführung gut geeignet, heißt es. An jedem letzten Sonntag im Monat führen wechselnde Guides auf einem Rundgang (eineinhalb Stunden) durch die Stadtgeschichte. Treffpunkt ist immer um 15 Uhr an der Tourist-Information im Rheinbogen. Tickets kosten drei Euro pro Erwachsenen und 1,50 Euro für Kinder ab zehn Jahren.

Anmeldungen bei der Tourist-Information, 02173 276 444 oder per E-Mail an touristinfo@monheim.de.

(pc)