Vielfältige Touren in Monheim Monguides führen durch die Stadt

Am Sonntag, 29. Januar, bietet Elke Minwegen ihre Ulla-Hahn-Führung „Verortet im Wort - Literarischer Mittag“ an. Dabei gehen Teilnehmer gemeinsam auf Spurensuche, besuchen das ehemalige Elternhaus, den Garten und den Leseschuppen der kleinen „Hilla“. Abgerundet wird die Führung mit einer Buchverkostung inklusive Snack und Getränk. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Ulla-Hahn-Haus, Neustraße 2-4. Die Teilnahme kostet 20 Euro für Erwachsene und zehn Euro für Kinder und Jugendliche. Kinder unter 10 Jahren können an der Führung kostenlos teilnehmen. Ein weiterer Termin findet am 30. April statt.Das Programm gibt es auf der Internetseite www.monheim-entdecken.de und in der Tourist-Information am Ingeborg-Friebe-Platz 19. Alle Termine in den kommenden Monaten stehen auch im städtischen Terminkalender auf der Internetseite www.monheim.de im Bereich „Freizeit und Tourismus“. Für alle Führungen der Monguides ist eine Anmeldung bis mindestens zwei Tage vor der Führung erforderlich, bei Kulinariktouren bis drei Tage vor der Führung. Bei den klassischen Stadtführungen am 30. April, 21. Mai und 25. Juni können Interessierte auch ohne Anmeldung teilnehmen. Anmeldungen werden in der Tourist-Information unter Telefon 02173 276444 oder per E-Mail an touristinfo@monheim.de entgegengenommen.