Monheim : Mondscheinkino startet mit Musik

„„Bohemian Rhapsody“ eröffnet am Freitag, 16. August, die Filmreihe am Rhein.

Kultig wird es zur Halbzeit des Open-Air-Kinos. „Der Pate“ wird am 20. August gezeigt. „Forrest Gump ist am 21. August zu sehen. Am 22. August ist Ladies Night im Mega-Mondscheinkino. „I’ve Had The Time of My Life“ wird das Motto des Abends sein, denn auf der Kinoleinwand leuchten die Szenen des Tanzfilms „Dirty Dancing“ auf. Besucherinnen erhalten gegen Vorlage des Tickets ein Glas Prosecco an der Bar.