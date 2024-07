Open-Air-Event in Monheim Schlechtes Wetter setzt dem Mondscheinkino zu

An diesem Wochenende gibt es nun die letzten Filme für dieses Jahr zu sehen. „Am Samstag soll es bis kurz vor Beginn der Veranstaltung schon wieder regnen“, sagt Witkowski. Das mutet fast schon ironisch an, immerhin wird an diesem Abend ausgerechnet der Science-Fiction-Film „Dune: Part two“ gezeigt, der auf einem Wüstenplaneten spielt. Am Sonntag läuft dann mit „Liebesbriefe aus Nizza“ die letzte Vorführung. Es könnte ein versöhnliches Ende werden: Laut Wettervorhersage soll es am Sonntag trocken bleiben.