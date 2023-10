Monheim MonaMare wegen Arbeiten an Chloranlage geschlossen

Die Abrissarbeiten am Mona Mare sind abgeschlossen, mit großen Schritten wird derzeit der Wiederaufbau vorangetrieben. Im Zuge der Umbaumaßnahmen werden am Dienstag, 10. Oktober, Arbeiten an der Chlorungsanlage durchgeführt. Der Schwimmbereich muss daher an diesem Tag für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben. Die bereits gebuchten Schwimmkurse in der Zeit von 8 bis 12 Uhr sowie auch das Vereinsschwimmen ab 18 Uhr finden allerdings wie gewohnt an diesem Tag statt.