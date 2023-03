Mona Mare Monheim Mona Mare: Schwimmen erst ab 20. März

Das Allwetterbad Mona Mare wird derzeit umgebaut. Bis es wieder vollständig genutzt werden kann, wird es voraussichtlich zwei Jahre dauern. Damit Vereins- und Schulbetrieb in der Zeit möglich bleibt – und auch Freizeitgäste schwimmen können, wird eine Übergangslösung geschaffen. In einem beheizten, 20 Meter langem Außenbecken mit Nackenduschen, Massageliegen, Unterwasserdüsen und einem Bereich auch für Nichtschwimmer sollen bald Wassersportler ihre Bahnen ziehen. Ein doppelwandiges Zelt mit eigenem Kassenbereich, Umkleidekabinen und Sanitäranlagen dient als Entrée. Der Betrieb wird voraussichtlich ab Montag, 20. März, für Schulen und Vereine und ab Samstag, 25. März, für Freizeitschwimmer starten können. Grund dr Verzögerung ist das noch nicht vorliegende Ergebnis einer Wasserprobe aus den Leitungen in den Umkleidecontainern. „Auch hier kommt es auf perfekte Wasserqualität an, um sicher und hygienisch einwandfrei an den Start gehen zu können“, erklärt Geschäftsführer André Zierul. Er rechne in dieser Woche mit den einwandfreien Ergebnisse. Eine Reservierung für Freizeitgäste ist auf der Webseite des Mona Mares ab dem 25. März für Wochenenden und Ferien möglich: www.monamare.monheim.de.